Стоимость нефти Brent на ICE опустилась ниже $61 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $61 за баррель впервые с 21 октября текущего года.

По состоянию на 17:20 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,98% и торговалась на уровне $60,98 за баррель.

К 17:37 мск Brent замедлил снижение до $61,01 за баррель (-1,93%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в январе 2026 года снижался на 2,04% и находился на отметке в $57,27 за баррель, свидетельствуют данные площадки.