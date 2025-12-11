Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
11 декабря 2025 / 16:10
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
10 декабря 2025 / 19:43
Экономика
Стоимость нефти Brent на ICE опустилась ниже $61 за баррель
11 декабря 2025 / 20:59
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $61 за баррель впервые с 21 октября текущего года.
По состоянию на 17:20 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,98% и торговалась на уровне $60,98 за баррель.
К 17:37 мск Brent замедлил снижение до $61,01 за баррель (-1,93%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в январе 2026 года снижался на 2,04% и находился на отметке в $57,27 за баррель, свидетельствуют данные площадки.