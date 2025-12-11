Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 декабря 2025 / 23:12
Москва
11 декабря 2025 / 23:12
11 декабря 2025 / 16:13
11 декабря 2025 / 16:10
10 декабря 2025 / 19:43
Общество
Общество
Глава ВОЗ отметил улучшение финансирования организации
11 декабря 2025 / 21:16
Глава ВОЗ отметил улучшение финансирования организации
© Алена Федина/ ТАСС

Финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) улучшилось. На это обратил внимание ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Нынешнее состояние финансирования организации на самом деле лучше, чем было раньше. В начале двухлетнего бюджетного периода, максимальный уровень финансирования, который мы могли получить, составлял не более 50%. В текущий двухлетний период - 2026-2027 годы - мы уже обеспечили 75%. Поэтому наше положение очень хорошее", - отметил он в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

Вместе с тем Гебрейесус признал, что организации все еще нужно собрать около $1 млрд, выразив уверенность, что эти средства получится привлечь. "Если вы помните, несколько месяцев назад сумма для сбора составляла $1,7 млрд - то есть $700 млн уже были собраны", - указал он.

В апреле портал Health Policy Watch со ссылкой на представителя центра планирования ВОЗ Имре Холло информировал о том, что организация испытывает нехватку финансирования в размере порядка $1,9 млрд - около 45% - необходимых для финансирования урезанного варианта бюджета в $4,2 млрд на 2026-2027 годы. 

21 января президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, объяснив такое решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. 

