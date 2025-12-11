Глава ВОЗ отметил улучшение финансирования организации

Финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) улучшилось. На это обратил внимание ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Нынешнее состояние финансирования организации на самом деле лучше, чем было раньше. В начале двухлетнего бюджетного периода, максимальный уровень финансирования, который мы могли получить, составлял не более 50%. В текущий двухлетний период - 2026-2027 годы - мы уже обеспечили 75%. Поэтому наше положение очень хорошее", - отметил он в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

Вместе с тем Гебрейесус признал, что организации все еще нужно собрать около $1 млрд, выразив уверенность, что эти средства получится привлечь. "Если вы помните, несколько месяцев назад сумма для сбора составляла $1,7 млрд - то есть $700 млн уже были собраны", - указал он.

В апреле портал Health Policy Watch со ссылкой на представителя центра планирования ВОЗ Имре Холло информировал о том, что организация испытывает нехватку финансирования в размере порядка $1,9 млрд - около 45% - необходимых для финансирования урезанного варианта бюджета в $4,2 млрд на 2026-2027 годы.

21 января президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, объяснив такое решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами.