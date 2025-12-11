Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений, информировала пресс-служба Кремля.

"Главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", - следует из сообщения.

"Президент РФ выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства Н. Мадуро, ориентированного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях усиливающегося внешнего давления", - указали в пресс-службе.

"Подтвержден обоюдный настрой на последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах", - добавили в Кремле.