Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 декабря 2025 / 00:43
КОТИРОВКИ
USD
12/12
79.3398
EUR
12/12
92.9384
Новости часа
Оверчук заявил, что Армении придется сделать выбор между ЕАЭС и ЕС Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Москва
12 декабря 2025 / 00:43
Котировки
USD
12/12
79.3398
0.0000
EUR
12/12
92.9384
0.0000
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
11 декабря 2025 / 16:10
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
10 декабря 2025 / 19:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Интеграция / Евразийский союз / Политика и религия
Интеграция
Оверчук заявил, что Армении придется сделать выбор между ЕАЭС и ЕС
11 декабря 2025 / 21:46
Оверчук заявил, что Армении придется сделать выбор между ЕАЭС и ЕС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Армения на каком-то этапе должна окончательно определиться между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС). На этом акцентировал внимание вице-премьер РФ Алексей Оверчук при общении с журналистами.

"Что касается сближения Армении с Евросоюзом, то здесь мы не раз об этом говорили. Членство в двух интеграционных объединениях параллельно несовместимо. И на каком-то этапе народу Армении придется сделать выбор", - отметил он.

По словам вице-премьера, в экономической сфере в 2025 году наблюдается сокращение товарооборота между Россией и Арменией. "Если говорить о взаимотоварообороте в 2024 году, товарооборот между нашими странами составлял $15,4 млрд. В этом году, очевидно, он минимум будет на уровне $6 млрд, очень заметное падение", - указал Оверчук.

"Российский бизнес, разумеется, начал с осторожностью относиться к работе с Арменией. Хотя в целом у нас сохраняются хорошие контакты", - добавил он.

В апреле президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления республики в ЕС. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обращал внимание, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, так как этот вопрос требует вынесения на референдум.

Оверчук отмечал, что РФ расценивает такие действия как начало выхода республики из ЕАЭС. По его словам, присоединение к ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС. Вместе с тем министр экономики Армении Геворг Папоян подчеркивал, что Ереван не планирует выходить из ЕАЭС. 

Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:46
Оверчук заявил, что Армении придется сделать выбор между ЕАЭС и ЕС
21:31
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
21:16
Глава ВОЗ отметил улучшение финансирования организации
20:59
Стоимость нефти Brent на ICE опустилась ниже $61 за баррель
20:45
Рютте призвал государства НАТО срочно наращивать военные расходы
20:28
МОК разрешил Белоруссии принимать международные соревнования
20:15
Медведев: идея о "ключевой пятерке" с участием РФ выглядит как щелчок по носу Европе
19:59
Цена золота впервые с 21 октября поднялась выше $4 300 за тройскую унцию
19:45
Российские ВС освободили Кучеровку и Куриловку в Харьковской области
19:31
Мишустин отметил, что доля нацвалют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 93%
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения