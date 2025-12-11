Оверчук заявил, что Армении придется сделать выбор между ЕАЭС и ЕС

Армения на каком-то этапе должна окончательно определиться между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС). На этом акцентировал внимание вице-премьер РФ Алексей Оверчук при общении с журналистами.

"Что касается сближения Армении с Евросоюзом, то здесь мы не раз об этом говорили. Членство в двух интеграционных объединениях параллельно несовместимо. И на каком-то этапе народу Армении придется сделать выбор", - отметил он.

По словам вице-премьера, в экономической сфере в 2025 году наблюдается сокращение товарооборота между Россией и Арменией. "Если говорить о взаимотоварообороте в 2024 году, товарооборот между нашими странами составлял $15,4 млрд. В этом году, очевидно, он минимум будет на уровне $6 млрд, очень заметное падение", - указал Оверчук.

"Российский бизнес, разумеется, начал с осторожностью относиться к работе с Арменией. Хотя в целом у нас сохраняются хорошие контакты", - добавил он.

В апреле президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления республики в ЕС. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обращал внимание, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, так как этот вопрос требует вынесения на референдум.

Оверчук отмечал, что РФ расценивает такие действия как начало выхода республики из ЕАЭС. По его словам, присоединение к ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС. Вместе с тем министр экономики Армении Геворг Папоян подчеркивал, что Ереван не планирует выходить из ЕАЭС.