Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
Американцы давят на Зеленского, а он надеется на европейцев. Мнение
11 декабря 2025 / 16:10
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
10 декабря 2025 / 19:43
Безопасность
Безопасность
На севере Сирии назревает новый вооруженный конфликт
Дамаск начинает очередное наступление на курдов?
12 декабря 2025 / 10:22
На севере Сирии назревает новый вооруженный конфликт

Юрий Веселов, военный обозреватель

В конце декабря истекает срок ультиматума временного руководителя Сирии Ахмада аш-Шараа и президента Турции Реджепа Эрдогана военно-политическому руководству сирийских курдов. Сирийский и турецкий лидеры настаивают на выполнении поддерживаемыми Пентагоном Сирийские демократические силы (СДС) подписанного 10 марта соглашения о военной, структурной и социально-экономической интеграции Курдского автономного района в сирийское государство.

Главным вопросом, который не удается решить Аш-Шараа, остается будущее курдских вооруженных формирований СДС. По соглашению, которое весной подписал их командующий Мазлум Абди, милицейские отряды должны влиться в регулярные вооруженные силы страны, подчиняться национальному министерству обороны и содержаться за счет государства. Но, как представляется, под давлением Турции сирийские власти решили пересмотреть данное положение договора и на сегодняшний день требуют от курдов разоружения и роспуска отрядов. При этом Анкара требует выдворения из Сирии боевиков, не являющихся сирийскими гражданами.

На возможное проведение совместной сирийско-турецкой военной операции против вооруженных формирований СДС указывают несколько признаков.

Так, Дамаск 5 и 6 декабря посетили начальник штаба сухопутных войск Турции генерал-лейтенант Сельджук Байракдар Оглу и начальник оперативного управления генерал-лейтенант Левен Эргун, которые провели переговоры с Аш-Шараа, министром обороны ВС Сирии Мархафом Абу Кусра и начальником штаба генерал-майором Али Нуреддином ан-Наасаном. А уже с утра 7 декабря началось выдвижение сирийских и турецких войск. Сообщается, что военное ведомство Сирии направило командованию СДС очередные предложения по взаимному урегулированию отношений, в основном предусматривающие полное подчинение курдских формирований сирийской армии.

Местные наблюдатели информируют о том, что основные силы турецкой армии входили в Сирию через два пограничных перехода Дейр аль-Баллут и Аль-Адвания в направлениях на Африн, Рас аль-Айн, Манбидж и северные районы провинции Алеппо. Отмечено значительное усиление турецкого контроля над населенными пунктами Камышлы, Айн аль-Араб и Телль-Абъяд, а также международным шоссе М4 Алеппо-Латакия.

Сирийские части и подразделения развернуты в основном в районах, прилегающих к административным границам провинций Дейр эз-Зор и Ракка, взяв под контроль основные дороги, мосты через Евфрат и плотину Тишрин. По сообщениям сирийской прессы, костяк сирийских войск представляет 86-я пехотная дивизия. В свою очередь, турецкие СМИ, ссылаясь на анонимные источники в национальном военном ведомстве, информируют о планах сформирования восьми полнокровных сирийских дивизий к концу текущего года для проведения мощной военной операции против курдов.

Сообщается также о наличии на вооружении сирийских сил истребителей, вертолетов и большого количества беспилотных летательных аппаратов.

По словам командующего вооруженными формированиями СДС Мазлума Абди, общая численность отрядов курдских сил самообороны составляет примерно 100 тысяч бойцов вместе с организованным резервом, на вооружении которых находятся орудия полевой и реактивной артиллерии, танки, бронетранспортеры и бронеавтомобили, а также другие образцы оружия и техники.

Следует признать, что замыслы Аш-Шараа и Эрдогана в отношении сирийских курдов в настоящее время полностью совпадают.

Так сложилось, что курдские формирования контролируют северо-восточную территорию страны, на которой находятся практически все освоенные месторождения природного газа и нефти. При этом по ранее достигнутым договоренностям Дамаск получает только около 20 процентов от всех добываемых ресурсов. Остальная часть идет на продажу для обеспечения затрат военного присутствия в Сирии контингентов так называемой «западной коалиции» и содержание отрядов курдских сил народной самообороны.

Прежняя власть получала топливо в основном из Ирана по льготным ценам или бесплатно. Ситуация коренным образом изменилась, а новым властям нужно восстанавливать экономику.

Нужно учитывать и то, что северо-восток Сирии является главной житницей и, благодаря использованию вод Евфрата и других рек, на этой территории выращивались основные сельскохозяйственные продукты, которыми обеспечивалось большинство населения, а также экспортировались в ту же Турцию.

Новой власти в Дамаске совершенно не нужен неподчиняющийся Центру анклав, руководители которого отказываются от передачи своих отрядов и оружия в состав национальной армии. В свою очередь, разоружение для курдов неминуемо приведет к массовым и кровавым репрессиям со стороны сил, составленных из бывших головорезов.

Что касается турок, то Анкара никогда не примирится с наличием в соседней стране враждебных ей вооруженных формирований курдских сил народной самообороны, идеология которых совпадает с политической программой запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Ликвидация курдского военного присутствия на северо-востоке Сирии даст реальную возможность расселения на этой территории остающихся в Турции сирийских беженцев, численность которых, по оценочным данным, чуть менее 3 миллионов человек.

Турецкие войска вряд ли будут привлекаться к непосредственным боевым действиям. В бои будут брошены подконтрольные Анкаре боевики Сирийской армии свободы, а также других организаций. В том числе и террористических, дислоцирующихся в Идлибе.

И еще. Аш-Шараа вряд ли осмелился бы на бойню курдов в Сирии без договоренности в этом вопросе с Дональдом Трампом на переговорах в сентябре. Судя по всему, Пентагон дал сирийцу «зеленый свет». Однако военно-политическое руководство курдов в целом занимает спокойную позицию в ответ на действия турок и центральных властей, а сведений о начале эвакуации американских военных и технических специалистов из провинций Дейр эз-Зор и Аль-Хасака нет.

Быть может, бряцанье оружием проводится только с целью устрашения? Посмотрим. 

  

