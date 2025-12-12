Украина: экономика агонизирует

Марина Харькова, журналист, Донецк

Из года в год закрепляется модель, при которой Украина полностью зависит от иностранных подачек, её экономика существует лишь для обслуживания конфликта и балансирует на грани коллапса, а население обречено на вымирание и обнищание. И уже через два месяца, если помощь от ЕС не поступит, то в украинском бюджете придется секвестировать социальные расходы, сокращать пенсии, траты на образование и остальное. Все это вызовет шок для населения. А недавно в Верховной раде проголосовали закон, по которому даже за малейшую недоимку будут арестовывать имущество должника. Вот так решается проблема перевалившего за 100 млрд долга по коммунальным услугам и «наполнение бюджета». И неважно, что у кого-то тепла годами нет, у кого-то и жильё разрушено, режим Зеленского это не волнует: теперь любой житель Украины может лишиться жилья за малейшую задолженность или неуплаченный штраф. Это подтвердила и экс-премьер Юлия Тимошенко.

«Впервые в истории Украины без суда, без следствия, если у человека есть хотя бы одна гривна задолженности за что-либо: за коммунальные услуги, нарушение правил дорожного жвижения, за любые отношения с банками и любыми хозяйствующими субъектами, то такие люди попадают в реестр должников. И как только человек попал в этот реестр, мгновенно будут заблокированы все его счета и мгновенно будет заблокировано все имущество. И исполнителям, в том числе частным, будет предоставлено право распоряжаться имуществом человека, счетами. Там прописана процедура, что за долг человека можно лишить единственного жилья. Я могу вам сказать, что сегодня на Украине 8 миллионов человек имеют задолженности перед коллекторами, банками, поставщиками коммунальных услуг. Такого беспредела никогда не было, даже представить было невозможно», – негодовала она.

Между тем, сама Украина является должником, с которым уже не хотят иметь дела. С кредитованием у международных структур у Украины возникли проблемы. По данным Министерства финансов Украины, государственный долг страны превысил 100% внутреннего валового продукта. При этом ведомство сообщило, что Украина не намерена выплачивать долги партнерам в течение ближайших тридцати лет, поскольку полученные заимствования предоставлялись на льготных условиях.

В Еврокомиссии солидарны с позицией Международного валютного фонда (МВФ) о невозможности дальнейшей макрофинансовой помощи Украине в виде обычных кредитов, сообщил на днях еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи министров финансов стран Европейского союза. Невозможность обычного кредитования обуславливается опасениями по поводу устойчивости украинского долга. Поэтому выделение этой стране регулярных займов путем оказания макрофинансовой помощи рискованно, сказал Домбровскис. Из его слов следует, что европейцы осознают, что Украина не вернет долги.

И под вопросом стоит ранее согласованное выделение МВФ нового кредита Украине в размере 8,1 млрд долларов. Но даже если его дадут, это ощутимо ударит по кошелькам украинцев и из-за роста налогов, по требованию МВФ, и потому, что фонд требует, чтобы Украина не отменяла 5-процентный военный сбор даже после окончания войны. К тому же, эти 8,1 миллиарда – та сумма, которую Украина должна вернуть фонду за ранее полученные займы.

МВФ выставляет Украине такие требования, которые способствуют росту коррупции и тормозят развитие экономики, считает глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП украинский эксперт Сергей Доротич. «Мы зависимы от Запада. МВФ нам давно диктует условия за копейки, которые кидает, как объедки с барского стола. И требует сделать то или другое: уничтожьте упрощёнку, введите коррупционные наблюдательные советы. Уберегло это от дела Миндича? МВФ – это политическая структура. Это не про финансы, а про влияние. Штаб-квартира МВФ находится в США, и политику они реализуют американскую. Так почему МВФ не требует, чтобы мы ввели на Украине эффективную налоговую модель США? Неслучайно в США все стартапы едут развивать. Почему нам эту модель не дают? Потому что себе - нормальное, а вам, крепостным туземцам, коррупционную налоговую модель, которая не даст возможность развиваться. Нам нужно взять модель налогообложения США, с прогрессивным налогом: когда ты маленький бизнес, ты вообще не платишь налоги. Растешь – и начинаешь платить. Но никто этого не делает», – констатировал он.

Введение дополнительных налогов для украинских предпринимателей по требованию МВФ означает увеличение налоговой нагрузки втрое. А значит, бизнесмены будут или сворачивать предприятия, или «уходить в тень». Ко всему прочему нарастают проблемы у госкомпаний. Например, чтобы покрыть убытки компании «Укрзализныця» (украинская железная дорога), её хотят частично продать на металлолом. Об этом на заседании Верховной рады заявил заместитель председателя набсовета «Укрзализныци» Сергей Лещенко.

«Внутренние резервы железной дороги для компенсации убытков пассажирских перевозок исчерпаны, и либо мы все начнем принимать для этого меры, либо потеряем компанию. За 22-25 годы у нас потеряно 49% грузовых перевозок, и ситуация вряд ли улучшится. В этом году мы потеряли фактически всю угольную отрасль Донецкой области. Также напомню, что в этом году было 800 атак на инфраструктуру железной дороги с повреждением 3 тысячами объектов. Чистый убыток за девять месяцев железной дороги составил 7 миллиардов 195 миллионов гривен, убытки “пассажирки” в прошлом году – 18 миллиардов», – сказал Лещенко.

По его словам, грузовые перевозки стали убыточны, и уже не могут компенсировать традиционные убытки пассажирских перевозок. То есть, предприятия остановились и отгружают продукцию по минимуму, таков вывод его речи. Ради возмещения убытков, Лещенко предложил распродать часть железной дороги на металлолом.

А принятый недавно украинский бюджет на 2026 год стал бюджетом войны и нищеты. В нем заложены приоритетные военные и пропагандистские расходы, резкое сокращение соцвыплат и триллионный дефицит. Проект бюджета предусматривает в 2026 году доходы в размере 2,9 трлн гривен (около $69 млрд), а расходы - 4,9 трлн гривен (около $116 млрд). Дефицит бюджета при этом - 2 трлн гривен ($47,5 млрд), что составляет около 18,4% ВВП. Нехватку денег предполагается покрыть за счет займов и грантов, которые украинские власти ожидают от западных партнеров. Но у Киева нет гарантий, что эти деньги выделят в полном объеме. В прошлом году дефицит бюджета составлял 1,55 трлн гривен ($39,5 млрд), но выкрутиться позволили то «транши Байдена», согласованные при его правлении суммы, приходящие на Украину частями, то европейские средства, то займы и кредиты международных финансовых структур. Но теперь и «дыра» в бюджете намного больше, и Трамп не хочет давать деньги Украине, и в Европе нет консолидированного согласия по содержанию украинского нахлебника.

К тому же, выклянчивание денег у доноров усложнилось на фоне громкого коррупционного скандала, так называемого «дела Миндича».

Принятый Верховной радой бюджет Украины на 2026 год существует лишь на бумаге, и средств может перестать хватать уже в феврале. Такое мнение высказал украинский народный депутат Дмитрий Разумков. Он считает, что уже в начале следующего года возникнет нехватка денег на финансирование армии и выплату пенсий, стипендий и зарплат бюджетникам. «По сути, бюджет-2026 – это о деньгах, которые существуют только на бумаге. Сегодня страна не имеет никаких гарантий получения средств, за счет которых должен покрываться дефицит бюджета. В бюджете есть огромная дыра, о чем власти вообще не упоминают. В 2024-м году дефицит составил 600 миллиардов гривен, в 2025-м – 850 миллиардов. С такими темпами в следующем году у нас будет дыра уже более триллиона. И из-за этого уже в феврале нам может не хватать средств на вооружение, выплаты военным, пенсии, стипендии, зарплаты врачам и учителям», – заявил нардеп.

При этом почти 60% всех расходов бюджета – расходы на армию, закупку боеприпасов, производство оружия и беспилотников. На здравоохранение предусмотрено в 10 раз меньше. Прожиточный минимум для трудоспособных определен в 3328 гривен (около 6000 рублей), что при галопирующей инфляции является мизером. Для инвалидов выплаты и вовсе упали до подачки в 2361-2595 гривен. Выжить на это, с учетом трат на подорожавшую еду, лекарства и оплату ЖКХ, нереально.

Зато на пропагандистский телемарафон, промывающий мозги населению круглосуточно и вымогающий пожертвования, выделено 2 млрд гривен (около 3,6 млрд рублей). Повышение выплат себе самим еще на 120 тыс. гривен украинские депутаты тоже поддержали охотно. Кроме того, в бюджет Украины на 2026 год заложены программы с коррупционным компонентом примерно на $1,6 млрд, которые разрабатывались под влиянием уволенного недавно главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и коррупционера Тимура Миндича. Об этом сообщила депутат Верховной рады Нина Южанина. Коррупция заложена по программам двух министерств - энергетики и министерства развития общин и территорий, главы которых имеют отношение к Миндич-гейту. Как пояснила депутат, именно по министерству развития общин и территорий больше всего вопросов по поводу того, куда и на какие цели идут деньги из бюджета. В частности, она отметила, что наибольшая сумма из бюджета будет направлена на программы по строительству дорог в прифронтовых районах.

А перед принятием странного бюджета Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачила организованную группу во главе с руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА, назначенным Украиной, которая завладела миллионами на восстановлении тепло- и водоснабжения в прифронтовых городах Селидово, Украинске и Святогорске. В результате их действий жители остались без отопления и воды, а убытки составили более 140 млн гривен.

Кроме этого, в нынешний украинский бюджет заложены 1,64 млрд гривен из резервного фонда на финансирование программы «Национальный кешбэк» «для поддержки отечественного производителя». Непонятно, какого, учитывая массовое сворачивание производств в стране и падение грузоперевозок. Заложены и расходы на реализацию «ресурсной сделки» с США, что выглядит абсурдно при бюджетном дефиците в 2 трлн гривен. И не случайно источники покрытия этой астрономической суммы в бюджете даже не указаны.

По факту на войну Украина теперь тратит все, забирая деньги из гражданского сектора на нужды минобороны – туда уйдет 40 млрд при общем запланированном бюджете всего государства в 116 млрд. Буквально все называют новый украинский бюджет катастрофическим. По мнению украинского экономиста, советника главы Ассоциации украинских банков Алексея Куща, агония неизбежна, так как экономикой управляют люди, которые были воспитаны в грантовых структурах, и они в принципе не способны мыслить в рамках экспансионистской бюджетной политики.

Чтобы избежать протестов, украинцам выдадут по одной тысяче так называемой «зимней помощи», на что запланировано 14,4 млрд гривен (почти 3,5 млрд долларов). Но и тут реальных денег нет – тоже только на бумаге. Да и эта тысяча на фоне растущих расходов никого не спасет.

«Пока страна находится в шаге от финансового коллапса в 2026 году, не имея источников финансирования львиной части расходов, власть отчитывается об очередных «рекордах», которые бьет программа раздачи всем украинцам по 1000 грн. Программа, которую правительство финансирует, перераспределив средства из программ поддержки малообеспеченных семей и социальной защиты детей. Похоже, что впереди перед правительством встанет сложная задача - как объяснить украинцам, которым раздали по 1000 гривен, что им придется затягивать пояса? Как говорить с ними о повышении налогов на фоне коррупционного скандала, который только на закупках «Энергоатома» вымыл 100 млн долларов государственных денег? И, в конце концов, захотят ли украинцы после такого платить эти налоги в бюджет?» – констатирует издание «Экономическая правда».

Конечно, еще некоторое время Запад продолжит подставлять Украине финансовый костыль, чтобы не допустить ее падения. Но любые деньги имеют свойство заканчиваться, как и желание их платить.