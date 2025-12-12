Сколько осталось Зеленскому?

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

На днях в интервью изданию Politico, отвечая на вопрос о перспективах проведения на Украине президентских выборов, Дональд Трамп ответил: «Да, думаю, пришло время. Думаю, сейчас важно провести выборы. Возможно, победит Зеленский. Я не знаю, кто победит. Но у них уже давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия».

Зеленский формально согласился с этой идеей, поставив, однако, условием прекращение боевых действий: «Скажу откровенно, к выборам я готов. Заявляю это открыто и прошу Соединенные Штаты Америки помочь мне. Можно вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов». Это плохо увязывается с позицией Россией, которая готова к полному прекращению боевых действий после подписания мирного соглашения, а с украинской стороны его должен подписать абсолютно легитимный представитель власти.

В связи с эти вновь стала предметом обсуждения судьба Зеленского, как в контексте мирного урегулирования, так и в целом. Вот что пишет, например, известный украинский политолог Константин Бондаренко: «У Трампа для решения вопроса войны и мира в Украине останется лишь два варианта - напрочь исключить из переговорного процесса Европу, игнорируя ее мнение и позицию, а также напрочь исключить из политического процесса самого Зеленского, у которого в ближайшее время будет три варианта поведения - а) стать условным Фернандо Маркесом (он же Жан-Клод Дювалье, Мобуту Сесе Секо, Анастасио Сомоса Дебайле), б) стать Мануэлем Норьегой, в) стать Сальвадором Альенде. То есть - изгнание, тюрьма или…В гибрид Че Гевары и Черчилля Зеленский уже наигрался».

Сравнение Зеленского с Че Геварой, человеком до мозга костей идейным и за свои идеи отдавшим жизнь, явно хромает. Вряд ли киевский диктатор готов и к судьбе Альенде, погибшем с оружием в руках на своем посту в ходе организованного американцами госпереворота. Другие же упомянутые фигуры более перспективны как модели будущего «Зе». Можно дополнить анализ и другими, по такому критерию: политики, бывшие союзниками-вассалами США и/или торговавшими в отношениях с Западом национальными интересами своих стран.

Любой прозападный «мальчиш-плохиш» наверняка мечтает после отставки повторить судьбу Горбачева. Последний генсек КПСС и последний-первый президент СССР, уйдя в отставку, свыше тридцати лет купался на Западе в лучах славы (разительный контраст с отношением к нему на Родине). Про него снимали фильмы, ему посвящали концерты звезды музыки, он читал за деньги лекции и даже снимался в рекламе пиццы, что, конечно, выглядит уважением на грани с издевкой (хотя сам Михаил Сергеевич так, видимо, не считал).

Но, как и у большинства завлекающих моделей, у горбачевской есть одна особенность: она должна мотивировать на повторение и уподобление ей, но у повторяющих крайне мало шансов получить те же блага. Никарагуанский диктатор Сомоса верой и правдой служил США, но после свержения не смог получить политического убежища в США – президент Картер, разыгрывавший карту прав человек и осуждения авторитарных диктаторов, ему в этом отказал. Дон Анастасио переехал в Парагвай, где правил его соратник по антикоммунистическому лагерю Стресснер, и вскоре был убит никарагуанскими мстителями.

Тогда же, в 1978-1979 годах, страны Запада фактически отказались от поддержки иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, в чем-то даже подтолкнув его свержение. Бывшего монарха пускали в страны НАТО с большой неохотой либо не пускали вовсе, и он умер в Египте. И тогда же, в 1979-м, на фоне ухудшившихся отношений между США и Южной Кореей американцы то ли допустили, то ли, по некоторым версиям, организовали убийство сеульского диктатора Пак Чон Хи.

Показателен и пример еще одного члена списка Бондаренко – панамского диктатора Мануэля Норьеги. Вначале он считался союзником США, но в середине 1980-х двусторонние отношения стали ухудшаться из-за нежелания Норьеги пересмотреть условия соглашения о будущей передаче Панамского канала из американской юрисдикции в национальную. В конце 1989-го произошла американская интервенция в Панаму, Норьегу свергли и надолго упрятали в тюрьму по обвинению в наркоторговле.

За четверть века до того американцы прямо потворствовали организации в вассальном Южном Вьетнаме государственного переворота с целью свержения непопулярного правителя Нго Динь Зьема с целью перезагрузки сайгонского политического проекта и возвращения симпатий населения. Нго Динь Зьем был убит вместе с братом, и жена этого брата воскликнула: «Моя семья была предательски убита либо с официального, либо с неофициального благословения американского правительства, теперь я могу предсказать вам, что история только начинается... Иуда продал Христа за тридцать сребреников. Братья Нго были проданы за несколько долларов».

И, конечно, показателен пример антипода Альенде, свергнувшего его генерала Пиночета. Пока дон Аугусто был нужен Вашингтону и управлял Чили – он был неприкосновенен. Прошло менее десяти лет после ухода от руля власти, и его арестовали в Великобритании по запросу Испании. Через два года его отпустили, и последние шесть лет своей жизни он провел в чилийском госпитале, под аккомпанемент судебных баталий относительно его привлечения к национальному суду.

Впрочем, Пиночет хотя бы прожил 91 год. Сколько жить осталось Зеленскому? На широкой шкале вариантов от Горбачева до Сомосы и Нго Динь Зьема его перспективы выглядят не самыми радужными.