Трамп считает, что Россия заинтересована в денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Россией и Китаем вопросы денуклеаризации. По его утверждению, все три стороны заинтересованы в этом.

"Одна из вещей, о которых я говорил с Китаем, - это денуклеаризация вооружений", - сказал американский лидер при общении с журналистами в Белом доме.

"Речь идет о ядерном оружии. Мы обсуждали это с Пекином, я говорил об этом с Москвой. Я думаю, это то, чего хотели бы мы, чего хотели бы они, и, я думаю, чего хотела бы Россия", - отметил он.