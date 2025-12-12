Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Трамп считает, что Россия заинтересована в денуклеаризации
12 декабря 2025 / 10:20
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Россией и Китаем вопросы денуклеаризации. По его утверждению, все три стороны заинтересованы в этом.
"Одна из вещей, о которых я говорил с Китаем, - это денуклеаризация вооружений", - сказал американский лидер при общении с журналистами в Белом доме.
"Речь идет о ядерном оружии. Мы обсуждали это с Пекином, я говорил об этом с Москвой. Я думаю, это то, чего хотели бы мы, чего хотели бы они, и, я думаю, чего хотела бы Россия", - отметил он.