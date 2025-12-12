Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 декабря 2025 / 12:57
11 декабря 2025 / 16:13
11 декабря 2025 / 16:10
10 декабря 2025 / 19:43
Политика
Трамп считает, что Россия заинтересована в денуклеаризации
12 декабря 2025 / 10:20
Трамп считает, что Россия заинтересована в денуклеаризации
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Россией и Китаем вопросы денуклеаризации. По его утверждению, все три стороны заинтересованы в этом.

"Одна из вещей, о которых я говорил с Китаем, - это денуклеаризация вооружений", - сказал американский лидер при общении с журналистами в Белом доме.

"Речь идет о ядерном оружии. Мы обсуждали это с Пекином, я говорил об этом с Москвой. Я думаю, это то, чего хотели бы мы, чего хотели бы они, и, я думаю, чего хотела бы Россия", - отметил он.

