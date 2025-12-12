Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы

Банк России подает в Арбитражный суд города Москвы иск к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных ЦБ РФ убытков. Об этом информировала пресс-служба регулятора. Сумма требований к депозитарию не называется.

В ЦБ обратили внимание, что действиями депозитария Euroclear был причинен вред, "обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами".

Большая часть заблокированных в Европе суверенных активов России - немногим более €200 млрд - заморожена на площадке Euroclear в Бельгии. Вместе с тем депозитарий не раз выступал против экспроприации активов, подчеркивая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом.