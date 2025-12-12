Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 декабря 2025 / 14:29
12 декабря 2025 / 13:22
12 декабря 2025 / 13:00
11 декабря 2025 / 16:13
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Медведев отметил, что Зеленский референдумом о территориях тормозит переговоры
12 декабря 2025 / 10:59
Медведев отметил, что Зеленский референдумом о территориях тормозит переговоры
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Владимир Зеленский "показал средний палец" США, когда предложил провести референдум о вопросе территорий в рамках мирного урегулирования на Украине. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

"Наркофюрер просто показал Белому дому средний палец. Все понимают, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун. Сколько еще ты будешь с этим мириться, Америка?" - указал политик.

В четверг Зеленский выразил мнение, что вопрос территорий в рамках мирного урегулирования на Украине должен быть вынесен на референдум. Переговоры по урегулированию на Украине активизировались после того, как США в ноябре представили свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его значительно скорректировать. 8 декабря Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный во время его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили американскому лидеру предложение о территориальных уступках Киева в рамках плана по урегулированию конфликта. 

