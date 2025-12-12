Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 декабря 2025 / 13:22
12 декабря 2025 / 13:00
11 декабря 2025 / 16:13
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
12 декабря 2025 / 13:00
Педалирование темы конфискации замороженных российских активов вызвано тем, что европейских политиков бесит, что они практически выключены из процесса мирного урегулирования на Украине. Все идет не по их сценарию, а особое раздражение вызывают успехи ВС РФ. Европа либо не задумывается о последствиях реализации этой инициативы, либо уровень ее представления о происходящих процессах соответствует выпускнику детского сада. Если российские активы будут конфискованы и переданы Украине, это ударит не столько по России, сколько по самой Европе. Ее инвестиционная репутация будет похоронена. Кроме того, Россия заявила, что такой шаг не останется без ответа. Однако, европейские лидеры, все-таки могут от безысходности пойти на такой шаг. В конце концов разгребать последствия будут скорее всего не они, а те политики, которые придут им на смену. Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.
