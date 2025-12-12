Премьер-министры стран СНГ сделали совместное фото в музее "Атом" на ВДНХ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьеры стран СНГ сделали совместное фото после прибытия на международную конференцию по сотрудничеству в науке и технологиях.

Мишустин, а также главы правительств Армении - Никол Пашинян, Белоруссии - Александр Турчин, Казахстана - Олжас Бектенов, Киргизии - Адылбек Касымалиев и Таджикистана - Кохир Расулзода в музее "Атом" на ВДНХ сделали совместное фото на фоне арт-объекта, который представляет модель атома урана - главного на Земле источника энергии.

Целью конференции заявлено развитие многостороннего взаимодействия в сфере науки, технологий, поддержки молодежных инициатив и продвижения перспективных разработок на территории Евразийского региона.

В рамках мероприятия главы официальных делегаций смогут ознакомиться с проектами-финалистами и технологическими разработками международных коллективов молодых ученых в биотехнологиях, промышленной диагностике и экологической безопасности.