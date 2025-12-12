Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго

Получит ли Россия возможность вновь торговать своими энергоресурсами в тех объемах, которые ее устроят? Сейчас об этих перспективах можно говорить только гипотетически. Американцы вроде бы дают понять, что отношения могут быть восстановлены, по крайней мере, с Соединенными Штатами. С европейцами – все обстоит сложнее. Когда была опубликована новая Стратегия национальной безопасности США, Европа несколько дней молчала и ничего не комментировала. Вероятно, велись какие-то серьезные консультации между европейскими глобалистами и американскими. И, создается такое впечатление, что их единомышленники в Вашингтоне объяснили им, что трампизм – это надолго, и не стоит ждать помощи в ближайшее время. Москва, тем временем, перенаправляет потоки углеводородов на юг. Да, сейчас нефть и газ продается дешевле, но, с одной стороны – и это является выходом, а с другой, Россия показывает, что у нее есть варианты и выбор. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический аналитик Павел Шипилин.