12 декабря 2025 / 14:29
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
12 декабря 2025 / 13:00
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Путин общением с президентом Туркмении открыл серию двусторонних встреч в Ашхабаде
12 декабря 2025 / 11:39
Путин общением с президентом Туркмении открыл серию двусторонних встреч в Ашхабаде
© Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин беседой с коллегой из Туркмении Сердаром Бердымухамедовым открыл ранее анонсированную Кремлем серию двусторонних встреч.

Глава российского государства отметил, что политика нейтралитета, которую проводит Ашхабад, способствует развитию двусторонних связей между Россией и Туркменией. "Они развиваются успешно. У нас многое сделано в строительстве наших отношений по всем направлениям. И уверен, можно сделать еще больше", - указал Путин.

По его словам, экономическое сотрудничество Москвы и Ашхабада становится все более диверсифицированным. Кроме того, стороны очень хорошо взаимодействуют на всех международных площадках, отметил российский лидер.

Вместе с тем он подтвердил приглашение Бердымухамедову посетить неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге 21-22 декабря.

Планируется, что Путин также пообщается с президентами Ирака - Абдель Латифом Рашидом, Ирана - Масудом Пезешкианом, Турции - Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Некоторое время назад президент РФ возложил цветы к Монументу нейтралитета Туркменистана - 12 декабря республика отмечает 30-летие перехода к такой политике, - а также принял участие в форуме по случаю Года мира и доверия. 

