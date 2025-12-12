Путин общением с президентом Туркмении открыл серию двусторонних встреч в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин беседой с коллегой из Туркмении Сердаром Бердымухамедовым открыл ранее анонсированную Кремлем серию двусторонних встреч.

Глава российского государства отметил, что политика нейтралитета, которую проводит Ашхабад, способствует развитию двусторонних связей между Россией и Туркменией. "Они развиваются успешно. У нас многое сделано в строительстве наших отношений по всем направлениям. И уверен, можно сделать еще больше", - указал Путин.

По его словам, экономическое сотрудничество Москвы и Ашхабада становится все более диверсифицированным. Кроме того, стороны очень хорошо взаимодействуют на всех международных площадках, отметил российский лидер.

Вместе с тем он подтвердил приглашение Бердымухамедову посетить неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге 21-22 декабря.

Планируется, что Путин также пообщается с президентами Ирака - Абдель Латифом Рашидом, Ирана - Масудом Пезешкианом, Турции - Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Некоторое время назад президент РФ возложил цветы к Монументу нейтралитета Туркменистана - 12 декабря республика отмечает 30-летие перехода к такой политике, - а также принял участие в форуме по случаю Года мира и доверия.