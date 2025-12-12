Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 декабря 2025 / 13:22
12 декабря 2025 / 13:00
11 декабря 2025 / 16:13
Экономика
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии
12 декабря 2025 / 11:59
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 12 декабря отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС демонстрировали рост на 0,44% и торговались на уровне 2 761,09 и 1 096,3 пункта соответственно. Курс юаня опускался на 2,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,1925 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 755,06 пункта (+0,22%), индекс РТС составлял 1 093,91 пункта (+0,22%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к росту и составлял 11,252 рубля (+3,25 копейки).

