Фадеев рассказал, почему День Конституции можно не объявлять выходным

Уважение и соблюдение Основного закона гораздо важнее, чем объявление Дня Конституции выходным. Такое мнение выразил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, отвечая на вопрос, может ли 12 декабря стать нерабочим праздничным днем.

"У нас был праздник - День Советской Конституции. И конституция была очень хорошая, но только, по меньшей мере, в части прав и свобод она не очень соблюдалась", - указал он в интервью агентству ТАСС.

"И, я думаю, важнее уважительное отношение к конституции всеми - и государственными институтами, и обществом, гражданами. И чтобы эта конституция соблюдалась. А праздник? Новый год скоро", - отметил глава СПЧ.

12 декабря в России ежегодно отмечается День Конституции РФ. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.