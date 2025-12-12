Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 декабря 2025 / 13:22
12 декабря 2025 / 13:00
11 декабря 2025 / 16:13
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Орбан: Венгрия выступает против отхода от принципа единогласия в Евросоюзе
12 декабря 2025 / 12:30
Орбан: Венгрия выступает против отхода от принципа единогласия в Евросоюзе
© Джон Тис/AP/ТАСС

Венгрия выcтупает против отхода от принципа единогласия в Европейском союзе и сделает все возможное, чтобы вернуть законный порядок. Соответствующее сообщение разместил премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.

"Нынешней процедурой брюссельцы одним росчерком пера отказываются от требования единогласия, что явно противозаконно", - подчеркнул он. По словам главы венгерского правительства, голосование состоится "менее чем за неделю до заседания Европейского совета". "Так, верховенство права в Евросоюзе заменяется правлением бюрократов. Другими словами, установилась брюссельская диктатура. Будапешт протестует против этого решения и сделает все возможное, чтобы восстановить законный порядок", - отметил Орбан.

Ожидается, что в пятницу Совет ЕС одобрит по письменной процедуре решение о бессрочной заморозке активов РФ в Европе.

