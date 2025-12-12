Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 декабря 2025 / 16:01
КОТИРОВКИ
USD
12/12
79.3398
EUR
12/12
92.9384
Новости часа
Азаров исключил шансы на урегулирование украинского конфликта до Рождества Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Москва
12 декабря 2025 / 16:01
Котировки
USD
12/12
79.3398
0.0000
EUR
12/12
92.9384
0.0000
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
12 декабря 2025 / 13:00
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Иран после санкций / Трамп 2.0
Безопасность
Трамп не исключает новых ударов США по Ирану
12 декабря 2025 / 12:43
Трамп не исключает новых ударов США по Ирану
© AP Photo/Эван Вуччи/ТАСС

Президент США Дональд Трамп не исключает, что Соединенные Штаты могут вновь ударить по Ирану в случае, если власти страны не пойдут на сделку с Вашингтоном и продолжат реализацию ракетной программы.

При общении с журналистами в Белом доме американский лидер вновь заявил, что урегулирования на Ближнем Востоке не удалось бы добиться, если бы ВС США не нанесли удары по ядерным объектам исламской республики в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Он считает, что Иран "может попробовать" продолжить реализацию своей ядерной программы. "У них уйдет много времени на восстановление, но если они хотят ее восстановления без заключения сделки с нами, мы ее уничтожим. Мы можем очень быстро уничтожить их ракеты", - отметил Трамп.

В ноябре глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что руководство страны намерено продолжать обогащение урана в мирных целях и исключает возможность обсуждения будущего своей ракетной программы. По его словам, "ни один здравомыслящий человек не согласится отказаться от ее военного компонента".

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. США вступили в конфликт через девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:27
Азаров исключил шансы на урегулирование украинского конфликта до Рождества
13:15
ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных россиян
12:59
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг стал человеком года по версии FT
12:43
Трамп не исключает новых ударов США по Ирану
12:30
Орбан: Венгрия выступает против отхода от принципа единогласия в Евросоюзе
12:16
Фадеев рассказал, почему День Конституции можно не объявлять выходным
11:59
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии
11:39
Путин общением с президентом Туркмении открыл серию двусторонних встреч в Ашхабаде
11:17
Премьер-министры стран СНГ сделали совместное фото в музее "Атом" на ВДНХ
10:59
Медведев отметил, что Зеленский референдумом о территориях тормозит переговоры
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения