Трамп не исключает новых ударов США по Ирану

Президент США Дональд Трамп не исключает, что Соединенные Штаты могут вновь ударить по Ирану в случае, если власти страны не пойдут на сделку с Вашингтоном и продолжат реализацию ракетной программы.

При общении с журналистами в Белом доме американский лидер вновь заявил, что урегулирования на Ближнем Востоке не удалось бы добиться, если бы ВС США не нанесли удары по ядерным объектам исламской республики в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Он считает, что Иран "может попробовать" продолжить реализацию своей ядерной программы. "У них уйдет много времени на восстановление, но если они хотят ее восстановления без заключения сделки с нами, мы ее уничтожим. Мы можем очень быстро уничтожить их ракеты", - отметил Трамп.

В ноябре глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что руководство страны намерено продолжать обогащение урана в мирных целях и исключает возможность обсуждения будущего своей ракетной программы. По его словам, "ни один здравомыслящий человек не согласится отказаться от ее военного компонента".

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. США вступили в конфликт через девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.