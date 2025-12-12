Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг стал человеком года по версии FT

Британская газета Financial Times (FT) назвала человеком года гендиректора и основателя ведущего американского поставщика микросхем Nvidia Дженсена Хуанга. Издание обращает внимание, что Хуанг стал ключевой фигурой в процессе внедрения технологий, которые способны радикально изменить целые отрасли.

Отмечается, что долгое время компьютерные чипы оставались на втором плане, уступая устройствам и сервисам, работу которых они обеспечивали. Однако, по мнению газеты, в 2025 году они стали движущей силой "мании ИИ", охватившей деловой и финансовый мир.

"FT назвала Хуанга человеком года за роль, которую он сыграл в этой трансформации. Он находился в центре одной из крупнейших инвестиционных программ, когда-либо проводившихся частным сектором, - программы, которая параллельно поддержала экономику США и способствовала буму на фондовом рынке. И Хуанг выступил в качестве движущей силы внедрения технологии, способной изменить целые отрасли", - пишет издание.

Некоторое время назад американский журнал Time назвал людьми года архитекторов ИИ. На обложке номера, посвященного Человеку года, издание обыграло фотографию, на которой строители нью-йоркского Рокфеллер-центра обедают высоко над землей, сидя на стальной балке небоскреба. Вместо рабочих журнал разместил руководителей восьми крупных ИТ-компаний, в том числе Хуанга.