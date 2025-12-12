ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 78% (плюс 1 п.п. за неделю), по мнению 80% (плюс 2 п.п.) опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 5 по 7 декабря среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительно оценили работу правительства 53% респондентов (плюс 2 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% сограждан (плюс 5 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 41%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 11%, "Справедливой России" - 3%, "Новых людей" - 4%.