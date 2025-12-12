Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Азаров исключил шансы на урегулирование украинского конфликта до Рождества
12 декабря 2025 / 13:27
© Станислав Красильников/ ТАСС
Никаких шансов на то, что украинский конфликт будет урегулирован до наступления католического Рождества 25 декабря, нет. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров в беседе с ТАСС.
"Никаких шансов нет. В первую очередь, из-за позиции западных стран и Владимира Зеленского", - отметил он.
Ранее газета Financial Times сообщала о том, что президент США Дональд Трамп рассчитывает достичь мирного соглашения по Украине к Рождеству.