Азаров исключил шансы на урегулирование украинского конфликта до Рождества

Никаких шансов на то, что украинский конфликт будет урегулирован до наступления католического Рождества 25 декабря, нет. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров в беседе с ТАСС.

"Никаких шансов нет. В первую очередь, из-за позиции западных стран и Владимира Зеленского", - отметил он.

Ранее газета Financial Times сообщала о том, что президент США Дональд Трамп рассчитывает достичь мирного соглашения по Украине к Рождеству.