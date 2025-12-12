Британцы уже потеряли Лондон, теперь для них существует риск потерять всю Великобританию из-за "обратной колонизации". На это обратил внимание глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Под доблестным руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и его предшественников коренные британцы уже потеряли свою столицу. Скоро потеряют всю страну. "Обратная колонизация" Британии идет без пушек и армий, но не менее, если не более, эффективно", - указал он.

Свою публикацию Пушков сопроводил фотографией британского таблоида, в которой обсуждаются разногласия вокруг руководства по бренду мэра Лондона Садика Хана. В его руководстве по созданию образа офиса мэра использовались фотография Хана среди иммигрантов с подписью "Позитивный и оптимистичный" и зеленой галочкой, а также изображение гуляющей белой семьи с подписью "Не отображает настоящих подлинных лондонцев" и красным крестиком.