Российские войска за прошедшую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", реагируя на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что ВС РФ с 6 по 12 декабря нанесли один массированный и пять групповых ударов, включая применение гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". В результате атак были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины и связанные с ними энергообъекты, а также задействованная в интересах ВСУ транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура. Вместе с тем поражению подверглись производственные цеха, склады, площадки предполётной подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия, а также склады горючего и военно-технического имущества, указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, согласно данным МО РФ, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.