Экономика
Цена золота на Comex впервые с 21 октября поднялась выше $4 350
12 декабря 2025 / 14:15
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $4 350 за тройскую унцию впервые с 21 октября 2025 года.
По состоянию на 12:54 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 0,88% и торговалась на уровне $4 351 за тройскую унцию. К 13:10 мск цена на драгметалл замедлила рост и находилась на отметке в $4 350,7 за унцию (+0,87%), свидетельствуют данные торгов.