Ушаков допустил, что Москве может не понравиться новая версия мирного плана Вашингтона

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков считает, что Москве может многое не понравиться в скорректированном по итогам контактов с Киевом мирном плане Соединенных Штатов.

"Откорректированных версий проектов Вашингтона мы не видели. Когда увидим, многое нам может не понравиться", - отметил он при общении с журналистами.

"То, что американцы согласовывают с европейцами и украинцами, должно быть показано нам", - указал представитель Кремля.