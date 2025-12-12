Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
12 декабря 2025 / 13:00
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
Политика
Ушаков допустил, что Москве может не понравиться новая версия мирного плана Вашингтона
12 декабря 2025 / 14:32
© Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС
Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков считает, что Москве может многое не понравиться в скорректированном по итогам контактов с Киевом мирном плане Соединенных Штатов.
"Откорректированных версий проектов Вашингтона мы не видели. Когда увидим, многое нам может не понравиться", - отметил он при общении с журналистами.
"То, что американцы согласовывают с европейцами и украинцами, должно быть показано нам", - указал представитель Кремля.