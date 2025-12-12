Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
12 декабря 2025 / 13:00
11 декабря 2025 / 16:13
Экономика
Котяков объяснил, кому выплатят пенсию за январь досрочно
12 декабря 2025 / 14:45
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Пенсионеры, у которых срок выплаты выпадает на первые 12 дней месяца, получат пенсию за январь в конце текущего месяца. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос ТАСС.
"Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно - в конце декабря. Речь идет о тех, кто получает пенсию на свои пластиковые карты. Это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул", - пояснил он.
Для получающих пенсию через "Почту России" доставка будет выполняться в соответствии со стандартным графиком, указал Котяков.