Елку к Новому году ежегодно ставят 8 из 10 опрошенных жителей России

В России 80% опрошенных граждан ежегодно ставят елку и украшают дом к Новом году. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" и исследовательской компании "ОнИн", передает ТАСС.

"Каждый год украшают дом к Новому году 8 из 10 россиян. Из них 54% с удовольствием принимают участие в этом процессе. Еще 25% доверяют эту задачу членам семьи, а 18% присоединяются к этой традиции по настроению", - следует из материалов исследования.

Отмечается, что искусственные деревья выбирают 64% респондентов, вместе с тем 20% предпочитают покупать живую ель. Еще 12% сограждан делают выбор в пользу настольных композиций, букетов или венков из еловых веток.

Вместе с тем 59% опрошенных отдают предпочтение новогодним игрушкам золотого, красного и зеленого цветов. 43% россиян планируют использовать в качестве праздничного украшения современные световые решения. Вместе с тем 35% участников исследования предпочитают советские елочные игрушки.

Согласно данным опроса, 80% россиян убирают праздничные украшения в январе - 40% сразу после Старого Нового года, 39% оставляют елку до конца месяца. Еще 15% убирают декор в феврале, а 4% оставляют все до весны. 1% респондентов расстаются с елкой 1 января.

Опрос проходил в ноябре текущего года среди более 2 500 пользователей из разных городов РФ.