Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 декабря 2025 / 17:33
КОТИРОВКИ
USD
12/12
79.3398
EUR
12/12
92.9384
Новости часа
Снуп Догг будет почетным тренером сборной США на Олимпиаде 2026 года Костин считает, что переход мира от доллароцентричной к мультивалютной модели не остановить
Москва
12 декабря 2025 / 17:33
Котировки
USD
12/12
79.3398
0.0000
EUR
12/12
92.9384
0.0000
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
12 декабря 2025 / 13:00
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Елку к Новому году ежегодно ставят 8 из 10 опрошенных жителей России
12 декабря 2025 / 14:57
Елку к Новому году ежегодно ставят 8 из 10 опрошенных жителей России
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

В России 80% опрошенных граждан ежегодно ставят елку и украшают дом к Новом году. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" и исследовательской компании "ОнИн", передает ТАСС.

"Каждый год украшают дом к Новому году 8 из 10 россиян. Из них 54% с удовольствием принимают участие в этом процессе. Еще 25% доверяют эту задачу членам семьи, а 18% присоединяются к этой традиции по настроению", - следует из материалов исследования.

Отмечается, что искусственные деревья выбирают 64% респондентов, вместе с тем 20% предпочитают покупать живую ель. Еще 12% сограждан делают выбор в пользу настольных композиций, букетов или венков из еловых веток.

Вместе с тем 59% опрошенных отдают предпочтение новогодним игрушкам золотого, красного и зеленого цветов. 43% россиян планируют использовать в качестве праздничного украшения современные световые решения. Вместе с тем 35% участников исследования предпочитают советские елочные игрушки. 

Согласно данным опроса, 80% россиян убирают праздничные украшения в январе - 40% сразу после Старого Нового года, 39% оставляют елку до конца месяца. Еще 15% убирают декор в феврале, а 4% оставляют все до весны. 1% респондентов расстаются с елкой 1 января.

Опрос проходил в ноябре текущего года среди более 2 500 пользователей из разных городов РФ. 

Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:29
Снуп Догг будет почетным тренером сборной США на Олимпиаде 2026 года
15:14
Костин считает, что переход мира от доллароцентричной к мультивалютной модели не остановить
14:57
Елку к Новому году ежегодно ставят 8 из 10 опрошенных жителей России
14:45
Котяков объяснил, кому выплатят пенсию за январь досрочно
14:32
Ушаков допустил, что Москве может не понравиться новая версия мирного плана Вашингтона
14:15
Цена золота на Comex впервые с 21 октября поднялась выше $4 350
13:57
Российские ВС атаковали "Кинжалами" объекты ВСУ
13:44
Пушков отметил, что британцы могут потерять страну из-за мигрантов
13:27
Азаров исключил шансы на урегулирование украинского конфликта до Рождества
13:15
ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных россиян
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения