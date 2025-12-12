Костин считает, что переход мира от доллароцентричной к мультивалютной модели не остановить

Мир неизбежно завершит переход от доллароцентричной к мультивалютной модели. Соответствующую точку зрения изложил глава ВТБ Андрей Костин в авторской колонке для журнала "Эксперт".

"Мы видим не просто дедолларизацию, но в известной степени - разрушение доверия к старому устройству мировой валютно-финансовой системы. Ни Euroclear, ни доллар, ни английское право больше не могут восприниматься как нейтральные инструменты. В свете этого переход от доллароцентричной к мультивалютной модели уже не остановить. Очертания будущих валютных разломов уже вырисовываются", - указал банкир.

Вместе с тем он отметил, что старая финансовая инфраструктура останется востребованной по меньшей мере в рамках западного валютного блока. При этом в Восточной Азии будет преобладать юань, а в Евразийском экономическом союзе и с ключевыми странами - партнерами РФ сформируется рублевая зона.

"Трансформация международной валютно-финансовой системы не подлежит сомнению. При должных усилиях она способна стать менее централизованной, более сбалансированной и устойчивой как к экономическим кризисам, так и к политическому давлению", - указал Костин.

Он считает, что сегодня перед Россией стоит "исторический вызов" - сформировать новую финансовую систему, основанную на взаимном уважении интересов и честной конкуренции.

"От нашей инициативности, предприимчивости и интеллектуальной дерзости зависит, насколько успешными станут эти изменения и какое место в новой конфигурации глобальной финансовой системы займет наша страна. Уверен - у России все получится", - резюмировал глава ВТБ.