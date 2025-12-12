Снуп Догг будет почетным тренером сборной США на Олимпиаде 2026 года

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг стал почетным тренером сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Олимпийского комитета США.

Отмечается, что волонтерская должность почетного тренера призвана поддерживать американских спортсменов вне соревновательной программы.

Ранее стало известно, что Снуп Догг будет обозревателем телеканала NBC на Играх 2026 года. Рэпер уже был специальным корреспондентом NBC на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. Снуп Догг также нес олимпийский огонь.

ОИ-2026 примут Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.