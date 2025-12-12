Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Снуп Догг будет почетным тренером сборной США на Олимпиаде 2026 года
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
12 декабря 2025 / 13:00
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
Общество
Снуп Догг будет почетным тренером сборной США на Олимпиаде 2026 года
12 декабря 2025 / 15:29
© AP Photo/ Jessie Alcheh/ТАСС

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг стал почетным тренером сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Олимпийского комитета США.

Отмечается, что волонтерская должность почетного тренера призвана поддерживать американских спортсменов вне соревновательной программы.

Ранее стало известно, что Снуп Догг будет обозревателем телеканала NBC на Играх 2026 года. Рэпер уже был специальным корреспондентом NBC на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. Снуп Догг также нес олимпийский огонь.

ОИ-2026 примут Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

