12 декабря 2025 / 13:22
12 декабря 2025 / 13:00
11 декабря 2025 / 16:13
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 756 беспилотников ВСУ
12 декабря 2025 / 15:47
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 756 беспилотников ВСУ
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 5 управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1 756 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 27 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 5 управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1 756 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за минувшую неделю ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 102 178 беспилотников, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 506 танков и других боевых бронемашин, 1 630 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 857 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 863 единицы специальной военной автомобильной техники, указали МО РФ.

