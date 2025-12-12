В Японии символом уходящего 2025 года выбран иероглиф "кума" ("медведь"). Торжественная церемония в этой связи состоялась в буддийском "Храме чистой воды" в древней столице Японии Киото.

Выбор участников общенационального голосования, которые определяют иероглифический символ прошедшего года, связан с участившимися в нынешнем сезоне нападениями этих животных на людей. Из-за неурожая орехов медведи все чаще выходят к населенным пунктам в поисках пищи.

Традиционно символ года начертал на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см настоятель храма монах Сэйхан Мори. Определение символа года проводится с 1995 года. Нынешняя церемония 31-я по счету.

Согласно данным министерства окружающей среды, с апреля по ноябрь 2025 года в Японии было зарегистрировано рекордное число нападений медведей на людей. За указанный период пострадали не менее 230 человек, 13 погибли.

В 2024 году символом года был признан "кин" ("золото") на фоне успехов японских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, а также масштабного скандала с нарушениями финансовой отчетности в Либерально-демократической партии.