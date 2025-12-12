Шойгу заявил, что Россия нацелена расширять взаимодействие с Лаосом

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу передал наилучшие пожелания российского лидера Владимира Путина президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту и заверил, что Москва нацелена на расширение взаимодействия с Вьентьяном.

"Прежде всего, хочу передать наилучшие пожелания и приветствие президента Путина", - обратился секретарь СБ к Сисулиту. По его словам, российская делегация в ходе нынешнего визита в Лаос работает над реализацией договоренностей о сотрудничестве, достигнутых главами двух государств.

Шойгу уточнил, что "это развитие программ по мирному атому, по строительству объектов атомной энергетики, образование и подготовка кадров, дальнейшее развитие экономических отношений, вопросы военного и военно-технического сотрудничества". Он также выразил уверенность, что есть "большие перспективы расширения рамок экономического, военного, культурного, научного сотрудничества".

Как заявил президент Лаоса, нынешний визит российской делегации "вносит существенный вклад в развитие сотрудничества" двух стран. "Мы никогда не забываем поддержку и помощь со стороны СССР и России", - подчеркнул он.