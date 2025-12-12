Москва прошла пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Москве пройден пик заболеваемости гриппа и ОРВИ. Наблюдается снижение числа заболевших, информировали в столичном департаменте здравоохранения.

"На сегодняшний день в Москве пройден пик заболеваемости и последние четыре дня департамент здравоохранения фиксирует снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По детям устойчивое снижение, минус 12% по сравнению с аналогичной датой на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, Москва выходит на плато по госпитализациям. Число госпитализаций в текущем году в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году при циркулировании аналогичного штамма вируса гриппа. "На сегодня свободно 15% коечного фонда во взрослых и детских стационарах", - указали в департаменте.

Гражданам также напомнили о важности вакцинации от гриппа, соблюдения правил личной гигиены и регулярного проветривания помещений.