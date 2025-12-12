Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
© Александр Щербак/ ТАСС
Россия и Иран обсуждают возможность сотрудничества в области газа и электроэнергии, также ведется работа в сфере сельского хозяйства. На это обратил внимание глава российского государства Владимир Путин при общении с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ашхабаде.
"Мы обсуждаем возможность сотрудничества в области газа, электроэнергии. Продолжается объемная работа в области сельского хозяйства", - указал он.
Вместе с тем, по словам российского лидера, ведется работа по таким крупным ключевым проектам, как АЭС "Бушер" и развитие инфраструктуры, в том числе транспортный коридор Север - Юг.