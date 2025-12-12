Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
WP: в США могут приравнять марихуану к обезболивающим лекарствам Медведев заявил, что МРОТ в 2026 году почти на треть превысит прожиточный минимум
12 декабря 2025 / 13:22
12 декабря 2025 / 13:00
11 декабря 2025 / 16:13
Безопасность
Российские ВС за неделю освободили восемь населенных пунктов
12 декабря 2025 / 16:59
Российские ВС за неделю освободили восемь населенных пунктов
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Российские ВС освободили за прошедшую неделю восемь населенных пунктов, в том числе город Северск. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение недели в ходе активных действий подразделений группировки войск "Север" на харьковском направлении освобожден населенный пункт Лиман Харьковской области. Подразделения группировки войск "Запад" продолжали уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу реки Оскол. Освобождены населенные пункты Куриловка и Кучеровка Харьковской области. За минувшую неделю подразделения Южной группировки войск освободили населенные пункты Северск и Червоное Донецкой Народной Республики (ДНР)", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в течение недели подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ровное в ДНР. А бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Кроме того, подразделения "Днепра" освободили Новоданиловку в Запорожской области, информировали в МО РФ.

WP: в США могут приравнять марихуану к обезболивающим лекарствам
Медведев заявил, что МРОТ в 2026 году почти на треть превысит прожиточный минимум
Российские ВС за неделю освободили восемь населенных пунктов
Путин: Москва и Тегеран обсуждают сотрудничество в области газа и электроэнергии
Москва прошла пик заболеваемости гриппом и ОРВИ
Шойгу заявил, что Россия нацелена расширять взаимодействие с Лаосом
В Японии символом 2025 года выбран иероглиф "медведь"
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 756 беспилотников ВСУ
Снуп Догг будет почетным тренером сборной США на Олимпиаде 2026 года
Костин считает, что переход мира от доллароцентричной к мультивалютной модели не остановить
