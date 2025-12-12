Российские ВС за неделю освободили восемь населенных пунктов

Российские ВС освободили за прошедшую неделю восемь населенных пунктов, в том числе город Северск. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение недели в ходе активных действий подразделений группировки войск "Север" на харьковском направлении освобожден населенный пункт Лиман Харьковской области. Подразделения группировки войск "Запад" продолжали уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу реки Оскол. Освобождены населенные пункты Куриловка и Кучеровка Харьковской области. За минувшую неделю подразделения Южной группировки войск освободили населенные пункты Северск и Червоное Донецкой Народной Республики (ДНР)", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в течение недели подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ровное в ДНР. А бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Кроме того, подразделения "Днепра" освободили Новоданиловку в Запорожской области, информировали в МО РФ.