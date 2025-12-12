Медведев заявил, что МРОТ в 2026 году почти на треть превысит прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году практически на треть превысит установленный в России прожиточный минимум. На это обратил внимание в ходе заседания генерального совета "Единой России" председатель партии Дмитрий Медведев.

"В 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей. Это практически на треть выше действующего сегодня прожиточного минимума", - отметил он. "Разумеется, на этом нельзя останавливаться, мы продолжим заниматься этой темой, и в рамках уже принятых решений, и в рамках анализа того, что будет происходить", - указал политик.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести МРОТ до величины, которая заметно превышает прожиточный минимум.

Некоторое время назад глава государства подписал закон об увеличении с 1 января 2026 года до 27 093 рублей. Изменения внесены в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда". С начала 2025 года МРОТ составлял 22 440 рублей. Ожидается, что увеличение МРОТ затронет порядка 4,6 млн работников.