WP: в США могут приравнять марихуану к обезболивающим лекарствам

Президент США Дональд Трамп может ослабить федеральные ограничения на применение марихуаны. Об этом информировала газета The Washington Post.

По данным издания, американский лидер может распорядиться переклассифицировать марихуану из наркотика в рецептурное обезболивающее лекарство категории Schedule III. В нее включены препараты, которые могут привести лишь к низкой физической или психологической зависимости.

На федеральном уровне законы США не разрешают продажу, хранение и употребление марихуаны, которая причисляется к наркотикам. Вместе с тем использование марихуаны в рекреационных целях было разрешено в ряде штатов, а также в столичном округе Колумбия. Еще более чем в 30 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев употребление каннабиса разрешено лицам, страдающим раком, глаукомой и рядом других заболеваний, а также при восстановительных процессах после пережитого инсульта, ряда травм и при депрессиях.