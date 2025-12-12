Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
КОТИРОВКИ
USD
12/12
79.3398
EUR
12/12
92.9384
12 декабря 2025 / 13:22
12 декабря 2025 / 13:00
11 декабря 2025 / 16:13
Общество
В России новый букварь появится в 2028 году
12 декабря 2025 / 17:44
В России новый букварь появится в 2028 году
© ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

Над созданием нового букваря работает большой коллектив авторов, его издание планируется осенью 2028 года. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская, выступая на первом Международном форуме школьных библиотекарей.

"К 1 сентября 2028 года мы готовим новые единые учебники по русскому и литературе - для 1-4 и 8-9 классов. Тогда будет готов и новый букварь. Хочу отметить, что таких страстей, которые кипят в авторском коллективе, готовящем букварь, нет ни по каким другим направлениям", - указала Ямпольская.

По ее словам, издание будет называться именно букварем, а не азбукой. "Для России это историческое название. Мы стараемся сделать книгу максимально интересной: с отсылками к традициям и с пониманием того, что мы создаем ее для современных детей. Каждый "урок" будет состоять из рассказа о наших ценностях, об истории нашей страны. Над букварем трудится целый коллектив", - отметила советник главы государства. 

