В России новый букварь появится в 2028 году

Над созданием нового букваря работает большой коллектив авторов, его издание планируется осенью 2028 года. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская, выступая на первом Международном форуме школьных библиотекарей.

"К 1 сентября 2028 года мы готовим новые единые учебники по русскому и литературе - для 1-4 и 8-9 классов. Тогда будет готов и новый букварь. Хочу отметить, что таких страстей, которые кипят в авторском коллективе, готовящем букварь, нет ни по каким другим направлениям", - указала Ямпольская.

По ее словам, издание будет называться именно букварем, а не азбукой. "Для России это историческое название. Мы стараемся сделать книгу максимально интересной: с отсылками к традициям и с пониманием того, что мы создаем ее для современных детей. Каждый "урок" будет состоять из рассказа о наших ценностях, об истории нашей страны. Над букварем трудится целый коллектив", - отметила советник главы государства.