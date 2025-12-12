Эрдоган заявил Путину о готовности принять любые форматы переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Анкары принять переговоры любого формата по Украине. Об этом информировала канцелярия турецкого лидера по итогам его встречи с президентом РФ в Туркмении.

"Президент Эрдоган заявил, что усилия по прекращению украинско-российской войны справедливым и прочным миром имеют большое значение. По его мнению, прогресс может быть достигнут в областях, которые представляют практическую ценность для обеих сторон. Он также отметил, что ограниченное прекращение огня, касающееся ударов по энергетическим объектам и портам, может оказаться полезным", - следует из заявления канцелярии.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что его страна "внимательно следит за переговорным процессом, нацеленным на прекращение" конфликта, и заверил, что "в рамках этого процесса Турция может принять переговоры во всех форматах".