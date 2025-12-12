Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 декабря 2025 / 20:36
КОТИРОВКИ
USD
12/12
79.3398
EUR
12/12
92.9384
Новости часа
Цена серебра обновила исторический максимум Эрдоган заявил Путину о готовности принять любые форматы переговоров по Украине
Москва
12 декабря 2025 / 20:36
Котировки
USD
12/12
79.3398
0.0000
EUR
12/12
92.9384
0.0000
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
12 декабря 2025 / 13:00
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Переговоры по Украине
Политика
Эрдоган заявил Путину о готовности принять любые форматы переговоров по Украине
12 декабря 2025 / 17:59
Эрдоган заявил Путину о готовности принять любые форматы переговоров по Украине
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Анкары принять переговоры любого формата по Украине. Об этом информировала канцелярия турецкого лидера по итогам его встречи с президентом РФ в Туркмении.

"Президент Эрдоган заявил, что усилия по прекращению украинско-российской войны справедливым и прочным миром имеют большое значение. По его мнению, прогресс может быть достигнут в областях, которые представляют практическую ценность для обеих сторон. Он также отметил, что ограниченное прекращение огня, касающееся ударов по энергетическим объектам и портам, может оказаться полезным", - следует из заявления канцелярии.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что его страна "внимательно следит за переговорным процессом, нацеленным на прекращение" конфликта, и заверил, что "в рамках этого процесса Турция может принять переговоры во всех форматах".

Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:15
Цена серебра обновила исторический максимум
17:59
Эрдоган заявил Путину о готовности принять любые форматы переговоров по Украине
17:44
В России новый букварь появится в 2028 году
17:30
WP: в США могут приравнять марихуану к обезболивающим лекарствам
17:15
Медведев заявил, что МРОТ в 2026 году почти на треть превысит прожиточный минимум
16:59
Российские ВС за неделю освободили восемь населенных пунктов
16:46
Путин: Москва и Тегеран обсуждают сотрудничество в области газа и электроэнергии
16:30
Москва прошла пик заболеваемости гриппом и ОРВИ
16:16
Шойгу заявил, что Россия нацелена расширять взаимодействие с Лаосом
15:58
В Японии символом 2025 года выбран иероглиф "медведь"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения