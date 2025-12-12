Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
12 декабря 2025 / 13:22
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
12 декабря 2025 / 13:00
12 декабря 2025 / 13:00
Политолог Шипилин: новая Стратегия нацбезопасности США вызывает двойственные чувства
11 декабря 2025 / 16:13
11 декабря 2025 / 16:13
Экономика
Цена серебра обновила исторический максимум
12 декабря 2025 / 18:15
Цена серебра обновила исторический максимум
© Александр Рюмин/ ТАСС

Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $65 за тройскую унцию.

По состоянию на 17:27 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 0,72% и торговалась на уровне $65,06 за тройскую унцию. К 17:33 мск цена на драгметалл перешла к снижению до $64,535 за унцию (-0,09%).

Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на отметке в $4 372,7 (+1,38%), свидетельствуют данные площадки.

