Экономика
Цена серебра обновила исторический максимум
12 декабря 2025 / 18:15
© Александр Рюмин/ ТАСС
Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $65 за тройскую унцию.
По состоянию на 17:27 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 0,72% и торговалась на уровне $65,06 за тройскую унцию. К 17:33 мск цена на драгметалл перешла к снижению до $64,535 за унцию (-0,09%).
Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на отметке в $4 372,7 (+1,38%), свидетельствуют данные площадки.