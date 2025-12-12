Котяков не видит необходимости сокращать рабочий день

В России нет необходимости идти на сокращение рабочего дня до шести часов. Такое мнение выразил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

На прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин заявил изданию "Абзац", что фракция КПРФ намерена внести изменения в Трудовой кодекс России для сокращения рабочей недели до 30 часов.

"У любой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. В той ситуации, какую мы видим на рынке труда сегодня, идти на сокращение рабочего дня, необходимости, я думаю, нет", - отметил Котяков при общении с журналистами.

По его словам, рынок труда, наоборот, дает возможность гражданам в случае, если есть заинтересованность и желание, работать полный рабочий день, получать полную зарплату.

Вместе с тем действующие нормы трудового законодательства позволяют работодателю вместе с работниками устраивать гибкий график своей работы, указал министр. В том числе это может быть гибридный формат работы или дистанционная занятость, добавил он.

"То есть, сегодня трудовое законодательство достаточно гибкое и маневренное. И сейчас менять нормы при учете имеющегося баланса, на мой взгляд, необходимости нет", - заключил Котяков.