Швейцария присоединилась к 19-му пакету антироссийских санкций ЕС

Федеральный совет (правительство) Швейцарии присоединится к 19-му пакету санкций Европейского союза против России. Соответствующее заявление размещено на сайте правительства.

"Федеральный совет расширил списки санкций в отношении России и Беларуси. Так, Швейцария внесла различные изменения, которые ЕС принял в рамках 19-го пакета санкций", - следует из текста. Меры вступают в силу 13 декабря текущего года.

В частности, в санкционные списки конфедерации включаются 22 физических лица. Их активы на территории Швейцарии будут заблокированы, въезд и транзит через ее территорию закрыт.

Ограничительные меры также распространяются на 42 компании и организации российских ВПК и энергетики. Новые ограничения касаются и 117 судов так называемого теневого флота. Вместе с тем под запрет транзакций попали пять российских банков и четыре их филиала в третьих странах за использование российских платежных систем.

Евросоюз официально применил 19-й пакет рестрикций против РФ в конце октября.