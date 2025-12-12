Путин отметил, что в истории отношений России и Ирака не было мрачных пятен

Россию и Ирак связывают давние отношения, в истории которых не было ни одного мрачного пятна. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом.

"Нас связывают очень глубокие, давние отношения. И в истории этих отношений не было ни одного мрачного пятна", - отметил глава российского государства.

По его словам, у Москвы и Багдада всегда сохранялись очень хорошие отношения. "Несмотря ни на какие бурные события в регионе, и у вас в стране, и у нас, как ни странно, всегда сохранялись очень хорошие отношения", - заметил Путин.

"В принципе у нас складываются хорошие отношения в сфере экономики. Многие наши компании работают и проявляют интерес к дальнейшей работе", - указал он, добавив, что отношения двух стран диверсифицируются и приобретают более разносторонний характер. "Мы настроены и дальше работать, сотрудничать", - заключил российский лидер.