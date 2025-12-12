Меркель подвергла критике доминирование мужчин в политике ФРГ

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала гендерный дисбаланс в современной политике Германии.

"Когда видишь некоторые фотографии из коалиционного комитета, радуешься, что есть глава Минтруда ФРГ Бербель Бас", - отметила она в интервью журналу Stern. Бас - единственная женщина в коалиционном комитете Германии, куда также входит канцлер ФРГ Фридрих Мерц (ХДС) и вице-канцлер, глава Минфина Ларс Клингбайль (СДПГ). Вместе с тем Меркель сослалась на статью 3 Основного закона Германии, отражающую равенство мужчин и женщин.

"Я всегда полагалась на сотрудничество с мужчинами, и все же должна отметить: чем дольше я занималась политикой, тем больше я понимала, что статья 3 Основного закона - о равенстве мужчин и женщин - не будет реализована без дополнительных шагов и действий", - указала она, выступив за реализацию такого рода мер.

"Часто говорят, что женщин нет. Но потом это становится обязательным, и вдруг обнаруживаете множество женщин, которые отлично выполняют свою работу", - сказала политик. Она также назвала себя "феминисткой, но по-своему".

Меркель (девичья фамилия Каснер) родилась в Гамбурге 17 июля 1954 года. В 2000 году она стала первой женщиной-председателем партии "Христианско-демократический союз". 22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером Германии. 8 декабря 2021 года она официально сложила с себя полномочия.