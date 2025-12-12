Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 декабря 2025 / 21:32
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Интеграция
Интеграция
FT: Украина намерена получить членство в Евросоюзе к 2027 году
12 декабря 2025 / 19:32
© Сергей Чузавков/SOPA Images/LightRocket через Getty Images/ТАСС

Украинский вариант мирного урегулирования, переданный США, подразумевает присоединение к Европейскому союзу к 1 января 2027 года. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет британская газета Financial Times .

По данным издания, Брюссель поддерживает устремления Киева, хотя столь скорый прием Украины в сообщество будет означать "переписывание процедур по вступлению" в ЕС.

Еврокомиссия предлагала начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе еще в 2024 году, однако эти планы провалились из-за вето Венгрии.

Переговоры о приеме в ЕС ориентированы на синхронизацию всего законодательства страны-кандидата с законодательством Европейского союза. Как правило, они продолжаются больше 10 лет, жестких рамок для этого процесса нет. К примеру, Турция начала переговоры о приеме в ЕС в 2005 году и они продолжаются уже два десятка лет. 

