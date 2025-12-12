Компания "Автоваз" отзывает 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных с 6 июня по 12 декабря текущего года, с VIN-кодами согласно приложению. Об этом информировали в Росстандарте.

"По данным АО "Автоваз", принятое изготовителем решение о проведении дополнительной проверки некоторых модификаций Lada Granta связано с непрерывной работой компании над усовершенствованием потребительских характеристик автомобилей. В рамках проводимой кампании в сервисных центрах будет проведена диагностика одного из функциональных узлов авто в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента", - следует из сообщения.

Уточняется, что при необходимости будет проведена замена узла машины. Все работы будут проводиться бесплатно.

Уполномоченные представители изготовителя АО "Автоваз" уведомят владельцев автомобилей, на которых распространяется отзывная программа.

Вместе с тем владельцы могут самостоятельно определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем машин в рамках нынешней отзывной программы.