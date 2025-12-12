Трампа выручит «пятерочка»

Интернет-издание Politico сообщило, что американская администрация обсуждает возможность создания нового объединения из пяти стран, альтернативного Группе семи (G7), с участием России, США, Китая, Индии и Японии. По ее информации, в Вашингтоне обсуждается, "казалось бы, необычная идея" учреждения нового объединения под названием "Ключевая пятерка" (Core 5, C5). Портал Defense One утверждал, что данный пункт был включен в неопубликованную версию Стратегии национальной безопасности США, с которой ему удалось ознакомиться. По его данным, администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает идею создания нового объединения, не ограниченного требованиями и условиями G7. Первым пунктом на повестке C5 могло бы стать урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, в частности нормализация отношения между Израилем и Саудовской Аравией.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что «в данном случае не США, а Трамп подходит к реализации такой идеи. А главный критерий - США не включает в это объединение тех, кто не дружит с Трампом. Собственно, это создается та же «семерка», с добавлением туда Китая и России и убирая при этом Европу. То есть Европа, которая с Трампом враждует, в новое объединение США не берут, а Китай, который в общем капиталистический, США берут. Это нормальная политика Трампа, единственное, что она очень привязана к личности Трампа. И если его срок закончится и Вэнс не станет президентом, то думаю, что это новое объединение как родилось, так и умрет. Поэтому жизнеспособность подобного объединения зависит полностью от США, а если в США на будущих выборах победят либералы, то им такое объединение даром не надо».

По словам эксперта, «юридически такая структура прийти на смену СБ ООН не может, а политически и «семерка» была попыткой замены СБ ООН. Но вопрос - получилось ли? Не надо забывать, что юридическое существование СБ ООН очень многим выгодно потому, что Совбез - это право вето, а тут будет не понятно что. А Совбез гарантирует, что интересы, например России и Китая не будут ущемлены этой надстройкой».

Следует отметить, что по такому показателю, как комплексная государственная мощь (КГМ) США, КНР и Россия занимают первые три места соответственно, а Индия и Япония входят в десятку. Концепция КГМ, первоначально разрабатываемая западными учеными, официально принята в КНР, и включает пять основных ресурсов: физические, человеческие, инфраструктурные, знания и капитальные. Соответственно, национальные стратегические ресурсы разделены на восемь категорий с 23 индикаторами. Эти категории составляют КМГ: экономические ресурсы, природные ресурсы, капитальные ресурсы, знания и технологические ресурсы, государственные ресурсы, военные ресурсы, международные ресурсы, культурные ресурсы.

К этом контексте КГМ принципиально отличается от идеи «семерки», где учитываются в основном макроэкономические показатели и общность идеологии.