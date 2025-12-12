Кремль против перемирия для проведения на Украине референдума

Россия отвергает любые предлоги для установления перемирия или передышки на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Владимира Зеленского о проведении территориального референдума на Украине.

"Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, конечно", - сказал он в комментарии Первому каналу.