Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 декабря 2025 / 22:09
КОТИРОВКИ
USD
12/12
79.3398
EUR
12/12
92.9384
Новости часа
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт Кремль против перемирия для проведения на Украине референдума
Москва
12 декабря 2025 / 22:09
Котировки
USD
12/12
79.3398
0.0000
EUR
12/12
92.9384
0.0000
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
12 декабря 2025 / 21:32
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
12 декабря 2025 / 13:00
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Украина / Безопасность / Кризис на Украине / Переговоры по Украине
Безопасность
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
12 декабря 2025 / 21:32

Канцлер Германии Фридрих Мерц 11 декабря заявил, что накануне прошел «конструктивный» телефонный разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы американскому президенту представили предложение, которое связано с территориальными уступками Украины в рамках плана по достижению мира.

Политический аналитик Владимир Джаралла считает, что «вполне вероятно, что ЕС согласится с изменением границ в Европе, на чем, по сути, настаивает Россия. И, более того, по всем утечкам следует, что фактически ЕС признает, что его попытки воздействовать оказались исчерпанными и поэтому соглашается с планами, которые были выработаны двумя государствами».

По мнению эксперта, «такой подход Европы изменит и позиции Киева по урегулированию кризиса, и видно, что самой большой проблемой Киева становится ее руководитель. А раз так, то все стороны будут рассматривать вариант его замены или другие варианты воздействия на него, но замена выглядит более реалистичной. Поэтому Киев готов принять все. Другое дело, что Зеленский лично для себя оценивает это как катастрофу, и которой он должен избежать. Для него это означает начало его конца».    

ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:59
Кремль против перемирия для проведения на Украине референдума
19:45
"Автоваз" объявил об отзыве 33 450 Lada Granta
19:32
FT: Украина намерена получить членство в Евросоюзе к 2027 году
19:17
Меркель подвергла критике доминирование мужчин в политике ФРГ
18:59
Путин отметил, что в истории отношений России и Ирака не было мрачных пятен
18:45
Швейцария присоединилась к 19-му пакету антироссийских санкций ЕС
18:28
Котяков не видит необходимости сокращать рабочий день
18:15
Цена серебра обновила исторический максимум
17:59
Эрдоган заявил Путину о готовности принять любые форматы переговоров по Украине
17:44
В России новый букварь появится в 2028 году
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения