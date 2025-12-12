ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт

Канцлер Германии Фридрих Мерц 11 декабря заявил, что накануне прошел «конструктивный» телефонный разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы американскому президенту представили предложение, которое связано с территориальными уступками Украины в рамках плана по достижению мира.

Политический аналитик Владимир Джаралла считает, что «вполне вероятно, что ЕС согласится с изменением границ в Европе, на чем, по сути, настаивает Россия. И, более того, по всем утечкам следует, что фактически ЕС признает, что его попытки воздействовать оказались исчерпанными и поэтому соглашается с планами, которые были выработаны двумя государствами».

По мнению эксперта, «такой подход Европы изменит и позиции Киева по урегулированию кризиса, и видно, что самой большой проблемой Киева становится ее руководитель. А раз так, то все стороны будут рассматривать вариант его замены или другие варианты воздействия на него, но замена выглядит более реалистичной. Поэтому Киев готов принять все. Другое дело, что Зеленский лично для себя оценивает это как катастрофу, и которой он должен избежать. Для него это означает начало его конца».