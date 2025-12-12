ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 80%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 80,5%. Опрос проводился в период с 1 по 7 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,5% опрошенных (минус 0,3 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,4 п.п. и составляет 76,5%", - свидетельствуют данные исследования.

Отмечается, что деятельность правительства РФ одобряют 46,3% респондентов (минус 1,5 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 47,9% участников опроса (минус 2,2 п.п.). О доверии Мишустину заявили 58,9% сограждан (минус 1,3 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,8%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 30,2%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 20,1%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,9%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 34,3%, КПРФ - 9,2%, ЛДПР - 10,2%, "Справедливой России - За правду" - 5,6%, "Новых людей" - 8,3%.