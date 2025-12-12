Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 декабря 2025 / 23:39
КОТИРОВКИ
USD
12/12
79.3398
EUR
12/12
92.9384
Новости часа
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт Дмитриев сравнил противостоящего евробюрократам Орбана с Джоном Сноу
Москва
12 декабря 2025 / 23:39
Котировки
USD
12/12
79.3398
0.0000
EUR
12/12
92.9384
0.0000
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
12 декабря 2025 / 21:32
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
12 декабря 2025 / 13:00
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 80%
12 декабря 2025 / 20:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 80%
© Гавриил Григоров / Пресс-офис президента России/ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 80,5%. Опрос проводился в период с 1 по 7 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,5% опрошенных (минус 0,3 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,4 п.п. и составляет 76,5%", - свидетельствуют данные исследования.

Отмечается, что деятельность правительства РФ одобряют 46,3% респондентов (минус 1,5 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 47,9% участников опроса (минус 2,2 п.п.). О доверии Мишустину заявили 58,9% сограждан (минус 1,3 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,8%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 30,2%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 20,1%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,9%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 34,3%, КПРФ - 9,2%, ЛДПР - 10,2%, "Справедливой России - За правду" - 5,6%, "Новых людей" - 8,3%.

ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
Политолог Ежов: конфискация российских активов похоронит репутацию ЕС
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:17
Дмитриев сравнил противостоящего евробюрократам Орбана с Джоном Сноу
20:59
Трамп: лидеры Таиланда и Камбоджи согласились остановить боевые действия
20:45
Президент России завершил двухдневный визит в Туркмению
20:30
ЕС принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов РФ
20:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 80%
19:59
Кремль против перемирия для проведения на Украине референдума
19:45
"Автоваз" объявил об отзыве 33 450 Lada Granta
19:32
FT: Украина намерена получить членство в Евросоюзе к 2027 году
19:17
Меркель подвергла критике доминирование мужчин в политике ФРГ
18:59
Путин отметил, что в истории отношений России и Ирака не было мрачных пятен
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения